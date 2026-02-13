Innovation & Industrie : Grenoble peut-elle devenir un modèle de souveraineté industrielle ?, SLS Actiparc Sillon Alpin, Le Cheylas

Innovation & Industrie : Grenoble peut-elle devenir un modèle de souveraineté industrielle ? Jeudi 26 mars, 10h30 SLS Actiparc Sillon Alpin Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T10:30:00+01:00 – 2026-03-26T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T10:30:00+01:00 – 2026-03-26T14:00:00+01:00

Innovation et Industrie : Grenoble peut-elle devenir un modèle de souveraineté industrielle ?

Grenoble, Capitale Européenne de l’Innovation 2026 : un titre prestigieux qui nous engage à démontrer notre capacité à construire l’industrie souveraine de demain.

La French Tech Alpes Grenoble, Le Village by CA Sud Rhône Alpes, SLS Actiparc Sillon Alpin et les Forces Françaises de l’Industrie vous convient à une matinée d’inspiration et de rencontres pour explorer cette question essentielle.

DATE & LIEU

Le 26 mars 2026 de 10h30 à 14h sur le site de SLS Actiparc Sillon Alpin, Le Cheylas.

AU PROGRAMME

10h30 – Café d’accueil Moment de networking pour démarrer la matinée

11h00 – 12h30 : Table ronde “Innovation et Industrie : Grenoble peut-elle devenir un modèle de souveraineté industrielle ?”

12h30 – 14h : Networking et cocktail déjeunatoire

Entrepreneurs, industriels, représentants des collectivités, acteurs de l’innovation, étudiants et toute personne intéressée par l’avenir industriel de notre territoire, cet événement vous est dédié !

️ PRE-RESERVATION OUVERTE – PLACES LIMITÉES

Un événement co-organisé par La French Tech Alpes Grenoble, Le Village by CA Sud Rhône Alpes, SLS Actiparc Sillon Alpin et les Forces Françaises de l’Industrie.

SLS Actiparc Sillon Alpin 266 Avenue de Savoie, 38570 Le Cheylas Le Cheylas 38570 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/PyH »}]

Événement La French Tech