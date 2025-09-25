Innover avec l’AGRICULTURE SYNTROPIQUE Sainte-Suzanne-et-Chammes

Innover avec l’AGRICULTURE SYNTROPIQUE Sainte-Suzanne-et-Chammes jeudi 25 septembre 2025.

Innover avec l’AGRICULTURE SYNTROPIQUE

2 Rue du Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 540 – 540 – 540 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 09:30:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

Date(s) :

2025-09-25

Créer votre jardin nourricier robuste adapté à votre lieu !

A l’issue du stage, vous serez en mesure de comprendre les principes fondamentaux de l’agroforesterie syntropique et des leviers d’abondance, distinguer les notions de stratifications, successions des végétaux et perturbations afin de savoir les appliquer au sein de votre projet, comprendre les techniques disponibles pour l’implantation d’une parcelle ultra productive (semis, bouturage,…) et utiliser un tableau de successions par strate adapté à la production de légumes, petits fruits et au verger.

Le stage se déroule sur 3 jours au cœur de l’Oasis Gourmande à Sainte Suzanne sur 5000 m² d’expérimentation jardin-forêt en agroforesterie syntropique, potager sur sol vivant enrichi en LiFoFer (Litière Forestière Fermentée), haies mellifères et fructifères, rucher écologique, micro-pépinière… .

2 Rue du Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com

English :

Create your own robust food garden to suit your location!

German :

Legen Sie Ihren robusten, an Ihren Ort angepassten Nährgarten an!

Italiano :

Create il vostro orto robusto in base alla vostra posizione!

Espanol :

Cree su propio huerto robusto adaptado a su ubicación

L’événement Innover avec l’AGRICULTURE SYNTROPIQUE Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons