Ino Casablanca + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 20:30 – 23:30

Gratuit : non Prévente : 16.8€ | Carte Stereolux : 12€ | Abonné·e partenaire : 12€

Le jeune producteur, rappeur et chanteur franco-marocain crée un son hybride, entre rap et échos caribéens et orientaux, où textes malicieux, richesses de ses multiples cultures et énergie alimentent un projet résolument frais et innovant. Une présence magnétique, incarnant l’audace, pour mieux se détacher de la masse.

STEREOLUX Nantes 44200

