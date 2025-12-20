INO CASABLANCA CANNELLE – L’ECHONOVA St Ave

INO CASABLANCA CANNELLE Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Ouverture des portes : 20H00 – Début des concerts : 20H30PLACEMENT libre et deboutINO CASABLANCAIno Casablanca est un artiste à la trajectoire singulière, née de la rencontre de cultures multiples. D’origine marocaine, il voit le jour en Espagne avant de s’installer en France avec sa famille à l’âge de 12 ans.Son univers musical se nourrit de ses expériences de vie, d’une diversité culturelle unique qui se reflète dans chaque morceau qu’il crée : hybride mais résolument frais et innovant. Ni démonstratif ni artificiel, Ino Casablanca construit une musique instinctive, nourrie de rythmiques venues d’ailleurs et de mélodies sans frontières, de punchlines implacables, où résonnent aussi bien les échos caribéens, maghrébins que latins, qui donne une évidente envie de danser. Repéré parmi les 10 lauréats du Prix Joséphine 2025 et à l’affiche du Grünt Festival, il imprime déjà sa marque dans le paysage francophone, en charmant plus vite qu’il ne peut être défini.

L’ECHONOVA 1 RUE LEON GRIFFON 56890 St Ave 56