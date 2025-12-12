Ino Casablanca Route De Fos RN 569 Istres

Ino Casablanca

Vendredi 13 février 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

L’art de fusionner les influences; D’origine marocaine, né en Espagne et installé en France, il mêle ses racines multiples pour créer un son unique, entre rap, musiques du monde et textures électroniques.

Autodidacte, il compose dès 14 ans une musique instinctive et sans frontières. Son premier EP TAMARA révèle une écriture sensible et novatrice, tandis que EXTASIA confirme sa vision libre et solaire. Ino bouscule les codes du rap français avec élégance et intensité. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

