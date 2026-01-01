Ino Casablanca Joué-lès-Tours

Ino Casablanca

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ino Casablanca est un artiste à la trajectoire singulière, née de la rencontre de cultures multiples. D’origine marocaine, il voit le jour en Espagne avant de s’installer en France avec sa famille à l’âge de 12 ans, fuyant la crise économique de 2008. C’est dans l’Hexagone qu’il découvre le rap français, un genre musical qui devient rapidement sa passion et sa vocation.

Autodidacte, Ino se lance dans la production et la composition dès l’âge de 14 ans, tirant parti de la richesse de ses racines et de son parcours. Son univers musical se nourrit de ses expériences de vie, d’une diversité culturelle unique qui se reflète dans chaque morceau qu’il crée. En mêlant ses nombreuses influences, il parvient à créer un son hybride, difficile à définir, mais résolument frais et innovant. .

English :

Ino Casablanca is an artist with a singular trajectory, born of the meeting of multiple cultures. Of Moroccan origin, he was born in Spain before moving to France with his family at the age of 12, fleeing the economic crisis of 2008.

