INO CASABLANCA – LA BULLE CAFE Lille

INO CASABLANCA Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : INO CASABLANCAIno Casablanca : L’art de fusionner les influencesIno Casablanca est un artiste à la trajectoire singulière, née de la rencontre de cultures multiples. D’origine marocaine, il voit le jour en Espagne avant de s’installer en France avec sa famille à l’âge de 12 ans, fuyant la crise économique de 2008. C’est dans l’Hexagone qu’il découvre le rap français, un genre musical qui devient rapidement sa passion et sa vocation.Autodidacte, Ino se lance dans la production et la composition dès l’âge de 14 ans, tirant parti de la richesse de ses racines et de son parcours. Son univers musical se nourrit de ses expériences de vie, d’une diversité culturelle unique qui se refl ète dans chaque morceau qu’il crée. En mêlant ses nombreuses infl uences, il parvient à créer un son hybride, diffi cile à défi nir, mais résolument frais et innovant.Avec son EP Tamara, il signe une oeuvre marquante, un véritable condensé de son cheminement musical et de ses émotions. Cet EP, à la fois personnel et universel, est un mélange audacieux de styles et de sonorités, oscillant entre le rap, des approches acoustiques et des infl uences plus électroniques. Il s’impose comme un projet qui bouscule les codes du rap français, alors que ce dernier semble tourner en rond. Ino apporte une bouffée d’air frais avec une approche nouvelle, tant dans la forme que dans le fond, offrant une vision unique de la musique.Ce jeune artiste, avec son regard frais et son énergie débordante, n’a pas fi ni de surprendre. Il incarne la rencontre de plusieurs mondes et la promesse d’une musique de plus en plus globale, où les frontières culturelles n’existent plus.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59