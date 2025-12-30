INO CASABLANCA L’AUTRE CANAL Nancy
INO CASABLANCA L’AUTRE CANAL Nancy jeudi 5 février 2026.
INO CASABLANCA Début : 2026-02-05 à 20:30. Tarif : – euros.
L’AUTRE CANAL PRÉSENTE : INO CASABLANCAAprès avoir marqué les esprits avec son deuxième projet EXTASIA, une première partie de tournée complète en France et deux Cigales à Paris, Ino Casablanca poursuit son tour et se produira dans plus de 17 villes en France. Entre rap, sonorités hybrides et influences venues des quatre coins du monde, l’artiste franco-marocain continue de redessiner les contours de la scène francophone.
L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54