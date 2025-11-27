INO CASABLANCA – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

INO CASABLANCA Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Ino Casablanca : l’art de fusionner les influences; D’origine marocaine, né en Espagne et installé en France, il mêle ses racines multiples pour créer un son unique, entre rap, musiques du monde et textures électroniques.Autodidacte, il compose dès 14 ans une musique instinctive et sans frontières. Son premier EP TAMARA révèle une écriture sensible et novatrice, tandis que EXTASIA confirme sa vision libre et solaire. Ino bouscule les codes du rap français avec élégance et intensité.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13