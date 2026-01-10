Ino Casablanca + Mekfa Nilvange

Ino Casablanca + Mekfa

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Ni démonstratif, ni artificiel, le Franco-marocain construit une musique instinctive, nourrie de rythmiques venues d’ailleurs et de mélodies sans frontières.Tout public

20 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

English :

Neither demonstrative nor artificial, the Franco-Moroccan builds an instinctive music, nourished by rhythms from elsewhere and melodies without borders.

