Ino Casablanca + Mekfa Nilvange
Ino Casablanca + Mekfa Nilvange samedi 7 février 2026.
Ino Casablanca + Mekfa
3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Ni démonstratif, ni artificiel, le Franco-marocain construit une musique instinctive, nourrie de rythmiques venues d’ailleurs et de mélodies sans frontières.Tout public
20 .
3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Neither demonstrative nor artificial, the Franco-Moroccan builds an instinctive music, nourished by rhythms from elsewhere and melodies without borders.
L’événement Ino Casablanca + Mekfa Nilvange a été mis à jour le 2026-01-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME