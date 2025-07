In’Oubliables 10 Years Open Air XXL Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement

Samedi 19 juillet 2025 à partir de 16h. Parc François Billoux 246 Rue De Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 26 EUR

Début : Samedi 2025-07-19 16:00:00

House Techno Trance Eurodance

Notre plus gros événement jamais organisé!







Pour fêter nos 10 ans comme il se doit, il fallait marquer le coup ! C’est donc au Théâtre de la Sucrière que l’on vous attend le samedi 19 juillet pour souffler nos bougies et danser à nos côtés ! Jamais une soirée de musique électronique n’a eu lieu dans ce superbe parc un lieu exceptionnel à Marseille au cœur du parc de la Mairie du 15ème arrondissement, disposant d’un théâtre de verdure extérieur au milieu d’un espace vert arboré de plusieurs hectares.







Et pour couronner le tout, on vous a booké nos coups de coeur du moment, la pépite allemande Arman John et sa trance bouncy explosive, ainsi qu’Asaya et sa disco funk à très haut BPM ! Ils seront accompagnés par nos résidents et un artiste tremplin !







Arman John Asaya- Deep Methods Dysk Grande Osch- Artiste tremplin



Animations et stands, des surprises à découvrir .

Parc François Billoux 246 Rue De Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesinoubliables.aix@gmail.com

