Inouï océan Salle Nuit de Noces Lannilis

Salle Nuit de Noces 17 Rue de la Mairie Lannilis Finistère

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Auteure, compositrice interprète originaire de St Pierre et Miquelon, Alexandra Hernandez travaille sur la construction de nouveaux espaces de création, de réflexion et de coopération entre Art et Science.

Elle propose un piano-voix sous-marin, une forme unique de spectacle vivant mêlant chansons, poésie, interventions scientifiques et vidéos sous-marines avec en filigrane l’invitation d’une prise de conscience collective de la fragilité écologique de St Pierre et Miquelon. .

