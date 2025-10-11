Inred en concert Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Inred en concert Bibliothèque Oscar Wilde Paris samedi 11 octobre 2025.

Pour la sortie de son 3e album intitulé Stepping forward, le groupe d’art rock (quelque part entre post punk, new wave et pop rock…) composé de Pat Griffiths au chant, François Accart à la batterie, Guillaume Tirard à la basse et Stéphane Meunier à la guitare, se produira à la bibliothèque Oscar Wilde, 12 rue du Télégraphe, 75020.

Le samedi 11 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

début : 2025-10-11T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T16:00:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du télégraphe 75020 Paris

+33143668429 https://www.facebook.com/photo?fbid=1183822950446713&set=a.645386340957046