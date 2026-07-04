Insane Expérience immersive spéciale Halloween Le Manoir AUX l2GENDES Laval-sur-Vologne

Informations pratiques

Laval-sur-Vologne

Insane Expérience immersive spéciale Halloween

Le Manoir AUX l2GENDES 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-30 23:59:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-24 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-07

HISTOIRE

Bienvenue sous le chapiteau de l’horreur.

Au cœur du Manoir aux Légendes se cache un secret terrifiant une troupe de psychopathes en quête de reconnaissance. Pour y parvenir, ils ont choisi de marcher dans les pas sanglants des plus grands ces clowns tueurs qui ont marqué l’histoire de l’horreur. Ils les vénèrent, les imitent, et comptent bien les surpasser.

Leur passion ? Traumatiser.

Leur art ? La peur.

Leur jeu ? Vous.

Vous avez été kidnappés pour devenir les nouvelles attractions de leur cirque macabre. Chaque clown vous fera passer son audition personnelle épreuves psychologiques, jeux sadiques, mise en scène du malaise.

Certains veulent vous faire rire de terreur.

D’autres préfèrent vous entendre crier.

Tous veulent vous briser.

Votre seul espoir survivre à leurs numéros… et vous échapper avant de devenir l’un d’eux.

CONCEPT

Entrez dans le parcours par groupes de 2 à 6 personnes…

Pièce après pièce, vous avancerez dans les ténèbres du manoir, à la rencontre de personnages tout droit sortis de vos pires cauchemars.

Inspirés des grands classiques de l’horreur, nos comédiens vous feront vivre une véritable histoire… dont vous serez les héros.

POUR QUI ?

L’expérience est déconseillée aux mineurs de moins de 16 ans !

Interdit aux femmes enceintes, personnes cardiaques ou présentant des problèmes de santé voir nos restrictions sur nos FAQ

Réservation obligatoireAdultes

45 .

Le Manoir AUX l2GENDES 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 68 29 73 90

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English :

HISTORY

Welcome to the big top of horror.

At the heart of the Manoir aux Légendes lies a terrifying secret: a troupe of psychopaths seeking recognition. To achieve this, they’ve chosen to follow in the bloody footsteps of the greatest—those killer clowns who have left their mark on the history of horror. They worship them, imitate them, and intend to surpass them.

Their passion? To traumatize.

Their art? Fear.

Their game? You.

You’ve been kidnapped to become the new attractions in their macabre circus. Each clown will put you through their own personal “audition”: psychological tests, sadistic games, and staged moments of unease.

Some want to make you laugh in terror.

Others prefer to hear you scream.

All of them want to break you.

Your only hope: to survive their acts… and escape before you become one of them.

CONCEPT

Enter the experience in groups of 2 to 6 people…

Room after room, you’ll make your way through the darkness of the mansion, encountering characters straight out of your worst nightmares.

Inspired by the great horror classics, our actors will immerse you in a real story—in which you’ll be the heroes.

WHO IS IT FOR?

This experience is not recommended for minors under 16!

Not permitted for pregnant women, people with heart conditions, or those with other health issues: see our restrictions in the FAQ

Reservations required

L’événement Insane Expérience immersive spéciale Halloween Laval-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES