Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois Genillé
Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois Genillé vendredi 24 avril 2026.
Genillé
Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois
Travaille-Coquin, route de Sennevières Genillé Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:30:00
fin : 2026-04-24 19:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Envie de consommer des produits bio et locaux tout en soutenant les fermes locales ?
Nous organisons les inscriptions pour adhérer à l’AMAP cette saison !
Vous bénéficiez
– d’un panier de légumes chaque semaine.
– d’autres produits frais en précommande (pain, poulet, œufs, glaces, fromage de chèvre, fromage de brebis, …).
– de moments conviviaux lors des distributions et des apéros. .
Travaille-Coquin, route de Sennevières Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 04 12 12 amapdesbois@ecomail.fr
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English :
Want to eat organic and local produce while supporting local farms?
We’re organizing registrations to join the AMAP this season!
L’événement Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois Genillé a été mis à jour le 2026-04-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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