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Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois Genillé

Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois Genillé

Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois Genillé vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Travaille-Coquin, route de Sennevières

Ville : 37460 Genillé

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Genillé

Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois

Travaille-Coquin, route de Sennevières Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:30:00
fin : 2026-04-24 19:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Envie de consommer des produits bio et locaux tout en soutenant les fermes locales ?
Nous organisons les inscriptions pour adhérer à l’AMAP cette saison !
Vous bénéficiez
– d’un panier de légumes chaque semaine.
– d’autres produits frais en précommande (pain, poulet, œufs, glaces, fromage de chèvre, fromage de brebis, …).
– de moments conviviaux lors des distributions et des apéros.   .

Travaille-Coquin, route de Sennevières Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 04 12 12  amapdesbois@ecomail.fr

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English :

Want to eat organic and local produce while supporting local farms?
We’re organizing registrations to join the AMAP this season!

L’événement Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois Genillé a été mis à jour le 2026-04-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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