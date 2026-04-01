Genillé

Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois

Travaille-Coquin, route de Sennevières Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:30:00

fin : 2026-04-24 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Envie de consommer des produits bio et locaux tout en soutenant les fermes locales ?

Nous organisons les inscriptions pour adhérer à l’AMAP cette saison !

Vous bénéficiez

– d’un panier de légumes chaque semaine.

– d’autres produits frais en précommande (pain, poulet, œufs, glaces, fromage de chèvre, fromage de brebis, …).

– de moments conviviaux lors des distributions et des apéros. .

Travaille-Coquin, route de Sennevières Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 04 12 12 amapdesbois@ecomail.fr

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English :

Want to eat organic and local produce while supporting local farms?

We’re organizing registrations to join the AMAP this season!

L’événement Inscription à la saison printemps-été de l’AMAP des Bois Genillé a été mis à jour le 2026-04-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire