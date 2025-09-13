Inscription à l’école de Musique École de Musique Gabarret

Inscription à l’école de Musique

École de Musique Avenue de la Gare Gabarret Landes

Début : 2025-09-13

Envie d’apprendre un instrument de musique ou bien d’éveiller vos enfants à la musique ?

L’école de musique de Gabarret vous donne rendez-vous au forum des associations pour répondre à toutes vos questions et vous inscrire aux cours souhaités.

Les cours débuteront à partir du Lundi 15 Septembre.

École de Musique Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine edm.gabarret@gmail.com

English : Inscription à l’école de Musique

Would you like to learn a musical instrument or introduce your children to music?

Gabarret’s music school is looking forward to seeing you at the « Forum des Associations » to answer all your questions and register for the courses you want.

Classes start on Monday September 15.

German : Inscription à l’école de Musique

Haben Sie Lust, ein Musikinstrument zu lernen oder Ihre Kinder für Musik zu begeistern?

Die Musikschule von Gabarret lädt Sie zum Forum des associations ein, um alle Ihre Fragen zu beantworten und sich für die gewünschten Kurse anzumelden.

Die Kurse beginnen am Montag, den 15. September.

Italiano :

Volete imparare uno strumento musicale o avvicinare i vostri figli alla musica?

La scuola di musica Gabarret sarà lieta di incontrarvi al forum delle associazioni per rispondere a tutte le vostre domande e iscrivervi ai corsi che desiderate.

Le lezioni inizieranno lunedì 15 settembre.

Espanol : Inscription à l’école de Musique

¿Desea aprender un instrumento musical o iniciar a sus hijos en la música?

La escuela de música Gabarret estará encantada de recibirle en el foro de asociaciones para responder a todas sus preguntas e inscribirse en los cursos que desee.

Las clases comenzarán el lunes 15 de septiembre.

