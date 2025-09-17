Inscription Ateliers d’Arts plastiques Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois

Inscription Ateliers d’Arts plastiques Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois mercredi 17 septembre 2025.

Rue Jean Jacques Collenot Atelier du musée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 19:00:00

2025-09-17

Ateliers d’arts plastiques et gravure à Semur-en-Auxois.

Dessin, peinture, sculpture, gravure taille douce et taille d’épargne….

Pour enfants, adolescents et adultes. .

Rue Jean Jacques Collenot Atelier du musée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 08 06 74 latelierdetoiles@gmail.com

