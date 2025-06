Inscription au workshop de la chaire NovAero ENAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse 30 juin 2025

Inscription au workshop de la chaire NovAero ENAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse Lundi 30 juin, 13h30 sur inscription

La chaire NovAero, lancée en octobre 2024 avec le soutien d’Airbus et Air France, organise son premier workshop lundi 30 juin 2025 à 13h30 sur le campus de l’ENAC (Toulouse).

La chaire, portée par Isabelle Laplace, a pour objectif de favoriser le développement de compétences et de connaissances systémiques qui permettront aux nouvelles générations de professionnels de l’aéronautique de penser et construire le futur du secteur dans ses divers contextes opérationnels, sociétaux et économiques, dans le cadre des limites planétaires.

L’objectif de ce workshop est d’amorcer cet espace de réflexion en conviant des parties prenantes diversifiées du transport aérien et de coopérer pour mettre en place, en livrable, un référentiel de compétences/métiers de l’ingénieur.e actuel et du futur en lien avec les transitions socio-environnementales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-30T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-30T16:30:00.000+02:00

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne