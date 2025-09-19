Inscription aux Monuments Historiques du Centre Hospitalier Montperrin Entrée historique du Centre Hospitalier Montperrin Aix-en-Provence

Vendredi 19 septembre 2025 à partir de 9h30. Entrée historique du Centre Hospitalier Montperrin Avenue des Belges, rond-point de la gare routière Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Centre Hospitalier Montperrin célèbre son inscription au titre des Monuments Historiques, lors d’une cérémonie ouverte à tous.

Cet événement mettra à l’honneur près de 160 ans d’histoire de cet hôpital psychiatrique qui a traversé la chute du Second Empire, accueilli les soldats meurtris dès 1915, et connu l’évacuation partielle en 1942… Autant d’épisodes marquants, de récits d’hommes et de femmes soignants, patients, personnels qui, jour après jour, ont façonné ce lieu de soin et de mémoire.



Déroulé de la matinée

à 9h30 Accueil en musique avec un groupe de jazz, pour un moment convivial

à 10h Temps protocolaire Allocutions officielles suivies d’une projection d’un film retraçant l’histoire du centre hospitalier, puis du dévoilement de la plaque « Monument Historique ». .

Entrée historique du Centre Hospitalier Montperrin Avenue des Belges, rond-point de la gare routière Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@ch-montperrin.fr

English :

The Centre Hospitalier Montperrin celebrates its listing as a Historic Monument at a ceremony open to all.

German :

Das Centre Hospitalier Montperrin feiert seine Aufnahme in die Liste der historischen Monumente mit einer für alle offenen Zeremonie.

Italiano :

L’ospedale di Montperrin festeggia la sua classificazione come monumento storico con una cerimonia aperta a tutti.

Espanol :

El Hospital Montperrin celebra su inscripción como Monumento Histórico en una ceremonia abierta a todos.

