Inscription petit déjeuner M Studio Mstudio Abidjan Mercredi 17 décembre, 08h30 sur inscription

Rejoignez-nous le 17 décembre à 8h30 (UTC) au Mstudio à Abidjan pour un petit-déjeuner d’information consacré au programme HEC Challenge + Afrique, suivi d’une interview inspirante sur la stratégie de levée de fonds pour les entrepreneurs en Afrique francophone.

Pour s’inscrire à l’évènement, remplissez le formulaire suivant: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fLi18Me_O8H1zlWSMbdPNsbUHi-iRliG0worKER1CcJ2aQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fLi18Me_O8H1zlWSMbdPNsbUHi-iRliG0worKER1CcJ2aQ/viewform)

Le M Studio, premier start up studio d’Afrique francophone axé sur la technologie avec comme ambition de transformer le secteur informel, nous accueille pour une matinée d’échanges autour de l’entrepreneuriat et de l’accès au financement.

Nous aurons le plaisir d’interviewer Aude Juglard, Head of Corporate Finance au M Studio et Alumni HEC Paris, autour d’une question majeure :

Comment aborder une levée de fonds avec succès ?

Avant même de penser levée de fonds, une réalité s’impose : la traction est le premier grand défi entrepreneurial. Tester son marché, affiner son offre, construire ses premiers retours utilisateurs… c’est une phase essentielle, exigeante, parfois déroutante, où chaque apprentissage compte et où se construit la crédibilité future du projet.

Au cœur de la discussion :

– Quand une levée de fonds devient-elle réellement pertinente ?

– Comment l’anticiper avec méthode ?

– Quelles fondations poser pour convaincre les investisseurs ?

– Comment construire les bons indicateurs et une trajectoire lisible ?

Nous présenterons également le programme certifiant HEC Challenge+ Afrique, un accompagnement de 8 mois d’HEC Paris conçu pour aider les porteurs de projets à structurer leur business plan, affiner leur modèle économique et accélérer leur croissance.

Clôture des inscriptions dans quelques semaines : c’est le moment idéal pour venir rencontrer notre équipe et poser vos questions.

Envie d’en savoir plus sur le programme phare de l’innovation d’HEC Paris en Afrique. Consultez notre site internet dès maintenant !

[https://www.hec.edu/fr/instituts-centres-d-expertise/innovation-entrepreneurship/nos-centres/centre-deep-tech/hec-challenge-plus-abidjan](https://www.hec.edu/fr/instituts-centres-d-expertise/innovation-entrepreneurship/nos-centres/centre-deep-tech/hec-challenge-plus-abidjan)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T08:30:00.000+00:00

Fin : 2025-12-17T10:30:00.000+00:00

Mstudio 16BP1129, Abidjan, Côte d’Ivoire Abidjan