Inscription pour l’épreuve du Mât incliné ! Honfleur 28 juin 2025 10:00

Calvados

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Pour participer à l’épreuve du Mât incliné qui se déroulera le 14 juillet, sur le Vieux Bassin, rendez-vous dans le hall de la Mairie de Honfleur le 28 juin à 10h.

Les conditions pour participer résider à Honfleur ou ses environs proches, avoir 18 ans révolu à la date des pré-qualifications, fournir une photocopie d’une pièce d’identité et une attestation de natation de 25 mètres.

Pour les candidats pré-inscrits et retenus

vendredi 11 juillet 2025 rendez-vous à 17h30 en mairie, épreuve à 18h (tirage au sort du passage des candidats)

Épreuve 3 passages par candidat, seuls 9 candidats seront retenus pour participer à la finale du mât incliné

Finale du mât incliné

lundi 14 juillet 2025 rendez-vous des finalistes à 17h, début de l’épreuve à 17h30 des 9 candidats retenus et du gagnant 2024 Théo Lelosq qui remet son titre en jeu.

Le Mât incliné, qu’est-ce que c’est ?

Depuis 1880, le mât incliné est au programme des festivités du 14 juillet à Honfleur . Le principe est très simple aller chercher un drapeau accroché au bout d’une bille de bois de 12 mètres, suspendue au-dessus du Vieux-Bassin. Les glissades et les plongeons s’enchaînent, devant une foule enjouée, jusqu’à ce que l’un des participants réussissent à brandir le drapeau tant convoité sous des applaudissements du public venu admirer ce spectacle !

Place de l’Hôtel-de-Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

English : Inscription pour l’épreuve du Mât incliné !

To take part in the Inclined Mast event on the Vieux Bassin on July 14, meet in the hall of Honfleur Town Hall at 10 a.m. on June 28.

To enter, you need to live in Honfleur or the surrounding area, be at least 18 years of age on the date of the pre-qualifications, provide a photocopy of your identity card and a 25-meter swimming certificate.

For pre-registered and selected candidates:

friday, July 11, 2025: meeting at 5:30 p.m. at the town hall, test at 6 p.m. (random draw for candidates)

Event: 3 passages per candidate, only 9 candidates will be selected to take part in the inclined pole final

Inclined mast final :

monday, July 14, 2025: finalists meet at 5 p.m., test begins at 5:30 p.m. with the 9 selected candidates and the 2024 winner Théo Lelosq, who is putting his title back on the line.

What is the inclined mast?

Since 1880, the inclined mast has been part of Honfleur’s July 14th festivities. The principle is very simple: fetch a flag hanging from the end of a 12-metre wooden log suspended above the Vieux-Bassin. The slides and dives follow one another, in front of a cheering crowd, until one of the participants manages to raise the coveted flag to the applause of the public who have come to admire the spectacle!

German : Inscription pour l’épreuve du Mât incliné !

Um am Wettkampf « Geneigter Mast » teilzunehmen, der am 14. Juli auf dem Vieux Bassin stattfindet, treffen Sie sich am 28. Juni um 10 Uhr in der Eingangshalle des Rathauses von Honfleur.

Die Teilnahmebedingungen: Sie müssen in Honfleur oder der näheren Umgebung wohnen, zum Zeitpunkt der Vorqualifikation 18 Jahre alt sein, eine Fotokopie eines Personalausweises und einen Nachweis über eine 25-Meter-Schwimmstrecke vorlegen.

Für die vorangemeldeten und erfolgreichen Bewerber :

freitag, 11. Juli 2025: Treffpunkt um 17.30 Uhr im Rathaus, Prüfung um 18 Uhr (Auslosung des Durchgangs der Kandidaten)

Prüfung: 3 Durchgänge pro Kandidat, nur 9 Kandidaten werden ausgewählt, um am Finale am geneigten Mast teilzunehmen

Finale des geneigten Mastes :

montag, 14. Juli 2025: Treffen der Finalisten um 17 Uhr, Beginn der Prüfung um 17.30 Uhr der 9 ausgewählten Kandidaten und des Gewinners von 2024 Théo Lelosq, der seinen Titel erneut ins Spiel bringt.

Der geneigte Mast, was ist das?

Seit 1880 gehört der geneigte Mast zum Programm der Feierlichkeiten zum 14. Juli in Honfleur . Das Prinzip ist ganz einfach: Man muss eine Flagge holen, die am Ende eines 12 Meter langen Holzklotzes hängt, der über dem Vieux-Bassin aufgehängt ist. Die Rutschen und Sprünge folgen einer nach der anderen, bis es einem der Teilnehmer gelingt, die begehrte Flagge unter dem Applaus des Publikums zu schwenken, das gekommen ist, um dieses Spektakel zu bewundern!

Italiano :

Per partecipare all’evento « Palo inclinato » sul Vieux Bassin il 14 luglio, ci si deve incontrare nella sala del municipio di Honfleur il 28 giugno alle 10.00.

Per partecipare è necessario risiedere a Honfleur o nei dintorni, avere più di 18 anni alla data delle prequalifiche, fornire una fotocopia della carta d’identità e un certificato di nuoto sui 25 metri.

Per i candidati pre-iscritti e selezionati:

venerdì 11 luglio 2025: ritrovo alle 17.30 presso il municipio, prova alle 18.00 (sorteggio dei candidati)

Evento: 3 prove per candidato, con solo 9 candidati selezionati per partecipare alla finale del polo inclinato

Finale a palo inclinato:

lunedì 14 luglio 2025: incontro con i finalisti alle 17.00, inizio della manifestazione alle 17.30 con i 9 candidati selezionati e il vincitore del 2024 Théo Lelosq, che rimette in gioco il suo titolo.

Cos’è l’albero inclinato?

Dal 1880, il Palo Inclinato fa parte dei festeggiamenti del 14 luglio a Honfleur. Il principio è molto semplice: prendere una bandiera appesa all’estremità di una palla di legno di 12 metri sospesa sopra il Vieux-Bassin. Le scivolate e i tuffi si susseguono, davanti a una folla festante, finché uno dei partecipanti riesce a sollevare l’ambita bandiera tra gli applausi del pubblico accorso ad ammirare lo spettacolo!

Espanol :

Para participar en la prueba de la pértiga inclinada en el Vieux Bassin el 14 de julio, reúnase en el vestíbulo del Ayuntamiento de Honfleur el 28 de junio a las 10.00 horas.

Para participar, hay que residir en Honfleur o sus alrededores, tener más de 18 años en la fecha de las precalificaciones, presentar una fotocopia del carné de identidad y un certificado de natación de 25 metros.

Para los candidatos preinscritos y seleccionados

viernes 11 de julio de 2025: reunión a las 17.30 h en el ayuntamiento, prueba a las 18 h (sorteo aleatorio de los candidatos)

Prueba: 3 rondas por candidato, con sólo 9 candidatos seleccionados para participar en la final de pértiga inclinada

Final de pértiga inclinada :

lunes 14 de julio de 2025: reunión con los finalistas a las 17.00 h, comienzo de la prueba a las 17.30 h con los 9 candidatos seleccionados y el ganador de 2024, Théo Lelosq, que vuelve a poner en juego su título.

¿Qué es el mástil inclinado?

Desde 1880, el mástil inclinado forma parte de las fiestas del 14 de julio de Honfleur. El principio es muy sencillo: coger una bandera que cuelga del extremo de una bola de madera de 12 metros suspendida sobre el Vieux-Bassin. Los deslizamientos y las zambullidas se suceden, ante una multitud enfervorizada, hasta que uno de los participantes consigue izar la codiciada bandera ¡entre los aplausos del público que ha acudido a admirar el espectáculo!

