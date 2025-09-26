Inscription Rentrée Sportive Fitness au Jamet Sporting Club Bellevue Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Inscription Rentrée Sportive Fitness au Jamet Sporting Club Bellevue Complexe Sportif Daniel Praud Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Essai (1 ou 2 séance.s de votre choix) : 0 € Formule JAMET-FIT (Illimité) : 295 € Formule JAMET-FIT FLEX (1 semaine) : 20 € Formule’JAMET-FIT FLEX (1 mois) : 40 € Formule JAMET-FIT FLEX (3 mois) : 115 € Tout public

Préparez-vous à une année pleine d’énergie, de bien-être et de dépassement de soi ! Le Jamet Sporting Club Bellevue, votre association sportive dédiée au fitness, au sport santé et au développement personnel, est ravi d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour la saison 2025-2026. Public : à partir de 14 ans, adultes

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://fitness.gymnase-jamet.fr/