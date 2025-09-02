Inscriptions Club Léo Lagrange Natation Nantes Piscine Léo Lagrange / Ile Gloriette Nantes

Inscriptions Club Léo Lagrange Natation Nantes Piscine Léo Lagrange / Ile Gloriette Nantes mardi 2 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-02 17:00 – 19:00

Gratuit : non Enfants à partir de 4 ans et adultes

Inscriptions pour la saison 2025-2026 : – Aquagym, – Natation artistique, – Natation adultes (perfectionnement), – Natation jeunes (perfectionnement). Enfants à partir de 4 ans et adultes

Piscine Léo Lagrange / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 26 50 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E114-piscine-leo-lagrange–ile-gloriette 0240438298 https://www.leo-lagrange-natation-nantes.com/