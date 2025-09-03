Inscriptions Ecole de cirque Passing TARBES Tarbes

L’Ecole de cirque Passing vous invite à venir vous inscrire aux ateliers cirque pour l’année.

TARBES 10 bd Renaudet

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr

The Passing circus school invites you to come and sign up for the year’s circus workshops.

Die Zirkusschule Passing lädt Sie ein, sich für die Zirkusworkshops für dieses Jahr anzumelden.

La scuola di circo Passing vi invita a venire a iscrivervi ai laboratori di circo dell’anno.

La escuela de circo Passing te invita a venir e inscribirte en los talleres de circo del año.

