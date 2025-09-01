Inscriptions École de Natation Saison 2025-2026 Châteauroux

2 Avenue Valéry Giscard d'Estaing Châteauroux

C’est bientôt le moment d’inscrire vos enfants à l’École de Natation de Balsan’éo !
Dates d’inscription selon le niveau
01/09 Éveil aquatique et Familiarisation (inscriptions à l’accueil)
02/09 Apprentissage
03/09 Petit Perfectionnement
04/09 Grand Perfectionnement
05/09 Aquaphobie (inscriptions à l’accueil)

Comment s’inscrire ?
• Créez ou récupérez vos identifiants sur www.balsaneo.fr ou à l’accueil
• Rendez-vous dans l’onglet  Activités  >  Planning d’activités 
• Sélectionnez le créneau souhaité et validez votre inscription

Paiement en ligne ou à l’accueil (délai de 7 jours)

Attention : si vous ne visualisez pas le bon tarif (Agglomération), ne procédez pas au paiement et contactez l’accueil au 02 54 35 29 01 ou piscines@chateauroux-metropole.fr
Début des cours 8 septembre 2025
Les enfants pourront apprendre à nager ou se perfectionner en toute c   .

2 Avenue Valéry Giscard d'Estaing Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 00 00 

It?s almost time to register your children at the Balsan?éo? swimming school!

Es ist bald an der Zeit, Ihre Kinder in der Schwimmschule Balsan?éo? anzumelden!

È quasi ora di iscrivere i vostri figli alla scuola di nuoto Balsan?éo?

Ya casi es hora de matricular a sus hijos en la escuela de natación de Balsan?éo?

