Inscriptions École de Natation Saison 2025-2026 Châteauroux
Inscriptions École de Natation Saison 2025-2026 Châteauroux lundi 1 septembre 2025.
Inscriptions École de Natation Saison 2025-2026
2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01 10:00:00
fin : 2025-09-05 20:00:00
Date(s) :
2025-09-01
C’est bientôt le moment d’inscrire vos enfants à l’École de Natation de Balsan’éo !
Dates d’inscription selon le niveau
01/09 Éveil aquatique et Familiarisation (inscriptions à l’accueil)
02/09 Apprentissage
03/09 Petit Perfectionnement
04/09 Grand Perfectionnement
05/09 Aquaphobie (inscriptions à l’accueil)
Comment s’inscrire ?
• Créez ou récupérez vos identifiants sur www.balsaneo.fr ou à l’accueil
• Rendez-vous dans l’onglet Activités > Planning d’activités
• Sélectionnez le créneau souhaité et validez votre inscription
Paiement en ligne ou à l’accueil (délai de 7 jours)
Attention : si vous ne visualisez pas le bon tarif (Agglomération), ne procédez pas au paiement et contactez l’accueil au 02 54 35 29 01 ou piscines@chateauroux-metropole.fr
Début des cours 8 septembre 2025
Les enfants pourront apprendre à nager ou se perfectionner en toute c .
2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 00 00
English :
It?s almost time to register your children at the Balsan?éo? swimming school!
German :
Es ist bald an der Zeit, Ihre Kinder in der Schwimmschule Balsan?éo? anzumelden!
Italiano :
È quasi ora di iscrivere i vostri figli alla scuola di nuoto Balsan?éo?
Espanol :
Ya casi es hora de matricular a sus hijos en la escuela de natación de Balsan?éo?
L’événement Inscriptions École de Natation Saison 2025-2026 Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme