Inscriptions École de Natation Saison 2025-2026 Châteauroux

Inscriptions École de Natation Saison 2025-2026 Châteauroux lundi 1 septembre 2025.

Inscriptions École de Natation Saison 2025-2026

2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 10:00:00

fin : 2025-09-05 20:00:00

Date(s) :

2025-09-01

C’est bientôt le moment d’inscrire vos enfants à l’École de Natation de Balsan’éo !

Dates d’inscription selon le niveau

01/09 Éveil aquatique et Familiarisation (inscriptions à l’accueil)

02/09 Apprentissage

03/09 Petit Perfectionnement

04/09 Grand Perfectionnement

05/09 Aquaphobie (inscriptions à l’accueil)

Comment s’inscrire ?

• Créez ou récupérez vos identifiants sur www.balsaneo.fr ou à l’accueil

• Rendez-vous dans l’onglet Activités > Planning d’activités

• Sélectionnez le créneau souhaité et validez votre inscription

Paiement en ligne ou à l’accueil (délai de 7 jours)

Attention : si vous ne visualisez pas le bon tarif (Agglomération), ne procédez pas au paiement et contactez l’accueil au 02 54 35 29 01 ou piscines@chateauroux-metropole.fr

Début des cours 8 septembre 2025

Les enfants pourront apprendre à nager ou se perfectionner en toute c .

2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 00 00

English :

It?s almost time to register your children at the Balsan?éo? swimming school!

German :

Es ist bald an der Zeit, Ihre Kinder in der Schwimmschule Balsan?éo? anzumelden!

Italiano :

È quasi ora di iscrivere i vostri figli alla scuola di nuoto Balsan?éo?

Espanol :

Ya casi es hora de matricular a sus hijos en la escuela de natación de Balsan?éo?

L’événement Inscriptions École de Natation Saison 2025-2026 Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme