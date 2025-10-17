Inscriptions Vide Penderie Vide Coffre à jouets Sombernon

Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

Pour participer au Vide Penderie Vide coffre à jouets du 16 novembre prochain, venez vous inscrire et choisir votre emplacement.

80 emplacements disponibles dans une salle chauffée.

Lieu Espace de la Brenne à SOMBERNON

Date vendredi 17 octobre

Horaires

– De 18h à 18h30 pour les bénévoles et adhérents.

– A partir de 18h30 pour les autres (dans la limite des places disponibles

Tarif 10€ l’emplacement comprenant 1 table d’1m80 + un portant +une chaise.

Documents demandés

– règlement en chèque ou espèces

– pièce d’identité de l’exposant

– attestation à télécharger sur le site de l’association ou à remplir sur place.

AUCUNE RÉSERVATION PAR MAIL OU TELEPHONE NE SERA RETENUE. .

Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr

English : Inscriptions Vide Penderie Vide Coffre à jouets

