Inscriptions Vide Penderie Vide Coffre à jouets Sombernon vendredi 17 octobre 2025.
Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 20:00:00
2025-10-17
Pour participer au Vide Penderie Vide coffre à jouets du 16 novembre prochain, venez vous inscrire et choisir votre emplacement.
80 emplacements disponibles dans une salle chauffée.
Lieu Espace de la Brenne à SOMBERNON
Date vendredi 17 octobre
Horaires
– De 18h à 18h30 pour les bénévoles et adhérents.
– A partir de 18h30 pour les autres (dans la limite des places disponibles
Tarif 10€ l’emplacement comprenant 1 table d’1m80 + un portant +une chaise.
Documents demandés
– règlement en chèque ou espèces
– pièce d’identité de l’exposant
– attestation à télécharger sur le site de l’association ou à remplir sur place.
AUCUNE RÉSERVATION PAR MAIL OU TELEPHONE NE SERA RETENUE. .
Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr
