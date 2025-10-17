Inscrivez vous gratuitement à la fresque du bénévolat organisée par Xylm ! AssoXylm Rennes

Inscrivez vous gratuitement à la fresque du bénévolat organisée par Xylm ! AssoXylm Rennes vendredi 17 octobre 2025.

Inscrivez vous gratuitement à la fresque du bénévolat organisée par Xylm ! AssoXylm Rennes Vendredi 17 octobre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Une fresque pour découvrir les missions bénévoles, tes motivations et tes freins à l’engagement !

Description

Intéressé.e par le bénévolat ? Tu ne sais pas quelle structure rejoindre ou tu souhaites en apprendre plus sur le bénévolat en France et les missions au sein des associations ? Tu souhaites devenir animateur.ice d’une fresque ? Inscris toi à la fresque du bénévolat, organisée par Xylm le :

Vendredi 17/10 16h30, 5 rue de lorraine, RENNES VILLEJEAN

Pourquoi s’inscrire ?

– C’est une opportunité pour mieux comprendre le bénévolat et commencer à son rythme

– Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, vous former pour animer la Fresque vous-même

– C’est un format ludique et interactif qui permet de passer à l’action pour des causes qui comptent

Inscriptions gratuite sur le lien ici :

Programme / Objectifs

Mieux appréhender les missions bénévoles

Échanger sur vos motivations et freins à l’engagement

Devenir à son tour formateur.ice de la fresque

Publics

Tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T19:00:00.000+02:00

1

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/fresque-benevolat/fresques/253/2025-10-17-association-xylm-rennes-35000

AssoXylm 5 rue de lorraine 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine