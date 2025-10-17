Inscrivez vous gratuitement à la fresque du bénévolat organisée par Xylm ! AssoXylm Rennes
Une fresque pour découvrir les missions bénévoles, tes motivations et tes freins à l’engagement !
Description
Intéressé.e par le bénévolat ? Tu ne sais pas quelle structure rejoindre ou tu souhaites en apprendre plus sur le bénévolat en France et les missions au sein des associations ? Tu souhaites devenir animateur.ice d’une fresque ? Inscris toi à la fresque du bénévolat, organisée par Xylm le :
Vendredi 17/10 16h30, 5 rue de lorraine, RENNES VILLEJEAN
Pourquoi s’inscrire ?
– C’est une opportunité pour mieux comprendre le bénévolat et commencer à son rythme
– Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, vous former pour animer la Fresque vous-même
– C’est un format ludique et interactif qui permet de passer à l’action pour des causes qui comptent
Programme / Objectifs
Mieux appréhender les missions bénévoles
Échanger sur vos motivations et freins à l’engagement
Devenir à son tour formateur.ice de la fresque
Publics
Tous publics
AssoXylm 5 rue de lorraine 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine