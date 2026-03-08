Insectes et compagnie Lussat
Insectes et compagnie Lussat jeudi 16 avril 2026.
Insectes et compagnie
Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-04-16 2026-07-15
Dans les grandes herbes, sous des écorces, dans une haie…partons à la recherche des nombreuses petites bêtes qui nous entourent elles sont minuscules, nous font parfois peur et pourtant elles sont si indispensables à la vie.
De 6 à 10 ans enfant(s) accompagné(s) d’un adulte. .
Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@cg23.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Insectes et compagnie
L’événement Insectes et compagnie Lussat a été mis à jour le 2026-03-05 par Creuse Confluence Tourisme