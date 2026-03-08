Insectes et compagnie Lussat

Insectes et compagnie

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-16

fin : 2026-07-15

Dans les grandes herbes, sous des écorces, dans une haie…partons à la recherche des nombreuses petites bêtes qui nous entourent elles sont minuscules, nous font parfois peur et pourtant elles sont si indispensables à la vie.

De 6 à 10 ans enfant(s) accompagné(s) d’un adulte. .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@cg23.fr

English : Insectes et compagnie

