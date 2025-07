Insectes Plourivo

Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-04 14:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-07-04

Une exposition pour petits et grands, pour tout savoir sur les insectes dont on dénombre plus d’un million d’espèces sur Terre. Les visiteurs découvriront les facettes de ce monde étrange et fascinant la vie en société, les insectes jardiniers, le camouflage… Autre sujet exploré les insectes comme nourriture. Ils servent déjà de nourriture à plus de deux milliards d’êtres humains sur la planète. Pourraient-ils en nourrir plus demain ? En accès libre et gratuit à la Maison de l’estuaire. .

Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 59 67

