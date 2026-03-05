Insectes, qui êtes-vous ? Cuisery

Insectes, qui êtes-vous ?

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

2026-04-09 2026-04-17

Jeudi 9 et le vendredi 17 avril de 14 h à 16 h.

À partir de 6 ans.

Cherchez les petites bêtes du parc du Centre Eden… Identifiez-les à l’aide de boîtes-loupes et apprenez à respecter leurs abris naturels. .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

