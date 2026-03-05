Insectes, qui êtes-vous ? Cuisery
Insectes, qui êtes-vous ? Cuisery jeudi 9 avril 2026.
Insectes, qui êtes-vous ?
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-17
Jeudi 9 et le vendredi 17 avril de 14 h à 16 h.
À partir de 6 ans.
Cherchez les petites bêtes du parc du Centre Eden… Identifiez-les à l’aide de boîtes-loupes et apprenez à respecter leurs abris naturels. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Insectes, qui êtes-vous ?
L’événement Insectes, qui êtes-vous ? Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN