Insertion par l’activité Economique : Découvrez les entreprises qui proposent un emploi et un accompagnement socio-professionnel ! Agence RENNES NORD Rennes Lundi 2 juin, 10h15

Vous êtes en difficulté pour trouver un emploi ? France Travail peut vous orienter vers des structures spécialement adaptées, les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Proximité, rémunération, formation…Venez rencontrer 1 structure d’insertion qui propose des emplois variés MAIS AUSSI un accompagnement socio-professionnel en cours d’emploi avec l’objectif de vous aider à accéder ensuite à un emploi durable :- Le Relais Bretagne : intervient sur la collecte, le réemploi et le recyclage de textiles usagés. Postes en collecte, tri, vente

Présentez vous dès 9h00 à l’accueil de l’agence France Travail Rennes Nord4 Rue René Dumont 35700 RennesBus C2 ou 14Venez avec votre CVCette rencontre vous concerne particulièrement si :vous n’avez pas de ressources ou vous touchez le revenu de solidarité active (RSA) (ou d’autres minima sociaux comme l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l’allocation adulte handicapé (AAH)) ;vous êtes au chômage depuis deux ans ou plus ;vous êtes en situation de handicap ;vous avez moins de 26 ans et êtes en difficulté ;vous venez d’arriver en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-02T10:15:00.000+02:00

Fin : 2025-06-02T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/446433

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine