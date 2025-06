Insertion par l’activité Economique : Découvrez les entreprises qui proposent un emploi et un accompagnement socio-professionnel ! – Agence RENNES NORD Rennes 27 juin 2025

Vous êtes en difficulté pour trouver un emploi ? France Travail peut vous orienter vers des structures spécialement adaptées, les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Proximité, rémunération, formation…Venez rencontrer des structures d’insertion qui propose des emplois variés MAIS AUSSI un accompagnement socio-professionnel en cours d’emploi avec l’objectif de vous aider à accéder ensuite à un emploi durable : – TRIBORD : intervient sur la collecte des encombrants et la gestion des déchèteries sur le territoire de Rennes Métropole : plusieurs postes d’agent de déchèterie, laveur – conducteur PL, agent polyvalent déchèterie Permis B- ACTIF : Association installée à La Mézière propose des missions d’entretien locaux et espaces verts chez des particuliers et des collectivités (moyen de locomotion fortement souhaité)

Présentez vous dès 10h15 à l’accueil de l’agence France Travail Rennes Nord4 Rue René Dumont 35700 RennesBus C2 ou 14Venez avec votre CVCette rencontre vous concerne particulièrement si :vous n’avez pas de ressources ou vous touchez le revenu de solidarité active (RSA) (ou d’autres minima sociaux comme l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l’allocation adulte handicapé (AAH)) ;vous êtes au chômage depuis deux ans ou plus ;vous êtes en situation de handicap ;vous avez moins de 26 ans et êtes en difficulté ;vous venez d’arriver en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T10:15:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/458088

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine