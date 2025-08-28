Insertion par l’activité Economique : Découvrez les entreprises qui proposent un emploi et un accompagnement socio-professionnel ! Agence RENNES NORD Rennes

Vous êtes en difficulté pour trouver un emploi ? France Travail peut vous orienter vers des structures spécialement adaptées, les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Proximité, rémunération, formation…Venez rencontrer des structures d’insertion qui propose des emplois variés MAIS AUSSI un accompagnement socio-professionnel en cours d’emploi avec l’objectif de vous aider à accéder ensuite à un emploi durable : – TRIBORD : intervient sur la collecte des encombrants et la g

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine