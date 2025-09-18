Insertion par l’activité Economique : Découvrez les entreprises qui proposent un emploi et un accompagnement socio-professionnel ! Agence RENNES NORD Rennes

Insertion par l’activité Economique : Découvrez les entreprises qui proposent un emploi et un accompagnement socio-professionnel ! Agence RENNES NORD Rennes jeudi 18 septembre 2025.

Insertion par l’activité Economique : Découvrez les entreprises qui proposent un emploi et un accompagnement socio-professionnel ! Agence RENNES NORD Rennes Jeudi 18 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes en difficulté pour trouver un emploi ? France Travail peut vous orienter vers des structures spécialement adaptées, les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Proximité…

Vous êtes en difficulté pour trouver un emploi ? France Travail peut vous orienter vers des structures spécialement adaptées, les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Proximité, rémunération, formation… Venez rencontrer des structures d’insertion qui propose des emplois variés MAIS AUSSI un accompagnement socio-professionnel en cours d’emploi avec l’objectif de vous aider à accéder ensuite à un emploi durable : – TRIBORD : intervient sur la collecte des encombrants et la gestion des déchèteries sur le territoire de Rennes Métropole : plusieurs postes d’agent d’accueil de déchèterie avec ou sans Permis B, agent polyvalent déchèterie Permis B – ENVIE 35 : postes d’opérateurs de rénovation d’électroménager – ENVIE Recyclage: Opérateurs de tri – ACTIF 35 propose des missions au sein de collectivités ou bien chez des particuliers

Présentez vous dès 9h00 à l’accueil de l’agence France Travail Rennes Nord 4 Rue René Dumont 35700 Rennes Bus C2 ou 14 Venez avec votre CV ! Cette rencontre vous concerne particulièrement si : vous n’avez pas de ressources ou vous touchez le revenu de solidarité active (RSA) (ou d’autres minima sociaux comme l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l’allocation adulte handicapé (AAH)) ; vous êtes au chômage depuis deux ans ou plus ; vous êtes en situation de handicap ; vous avez moins de 26 ans et êtes en difficulté ; vous venez d’arriver en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T10:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/492375

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine