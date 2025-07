INSOLENSS X FUTUR W CERA KHIN – WAREHOUSE Nantes

Les collectifs Insolenss et Futur s’associent le vendredi 22 août pour leur événement au Warehouse Nantes. Date exceptionnelle, invitée exceptionnelle : CERA KHIN !DJ et productrice Cera Khin est notamment connue pour ses sets mêlant techno indus, hard techno et hard trance. Elle marque les esprits avec ses Boiler Room en 2019 et 2022. Fondatrice du label Lazy Tapes, elle sort en 2021 l’EP Demons to Some Angels to Others. Depuis, on a pu l’apercevoir de grandes scènes comme Awakenings 2024 ou l’Amnesia Ibiza.—LINE-UPCERA KHINBELPHËK’THUNWANDER_Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44