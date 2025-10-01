Insolite Curieuse rencontre Sainte-Marie-aux-Mines

Une scientifique + une artiste = une Curieuse Rencontre ! Un moment de partage d’expériences, d’émotions et de connaissances, une performance originale de duos créatifs et scientifiques.

Tout public à partir de 12 ans

Durée 1h30

Gratuit Sur inscription .

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

English :

A scientist + an artist = a Curieuse Rencontre! A moment of shared experience, emotions and knowledge, an original performance by creative and scientific duos.

German :

Eine Wissenschaftlerin + eine Künstlerin = eine Kuriose Begegnung! Ein Moment des Austauschs von Erfahrungen, Emotionen und Wissen, eine originelle Performance von kreativen und wissenschaftlichen Duos.

Italiano :

Uno scienziato + un artista = un incontro curioso! Un momento di condivisione di esperienze, emozioni e conoscenze, una performance originale di duo creativo e scientifico.

Espanol :

Un científico + un artista = ¡Un encuentro curioso! Un momento para compartir experiencias, emociones y conocimientos, una actuación original de dúos creativos y científicos.

