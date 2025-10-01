Insolite Curieuse rencontre Sainte-Marie-aux-Mines
Insolite Curieuse rencontre
rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-01 20:00:00
fin : 2025-10-01 21:30:00
Date(s) :
2025-10-01
Une scientifique + une artiste = une Curieuse Rencontre ! Un moment de partage d’expériences, d’émotions et de connaissances, une performance originale de duos créatifs et scientifiques.
Tout public à partir de 12 ans
Durée 1h30
Gratuit Sur inscription .
rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com
English :
A scientist + an artist = a Curieuse Rencontre! A moment of shared experience, emotions and knowledge, an original performance by creative and scientific duos.
German :
Eine Wissenschaftlerin + eine Künstlerin = eine Kuriose Begegnung! Ein Moment des Austauschs von Erfahrungen, Emotionen und Wissen, eine originelle Performance von kreativen und wissenschaftlichen Duos.
Italiano :
Uno scienziato + un artista = un incontro curioso! Un momento di condivisione di esperienze, emozioni e conoscenze, una performance originale di duo creativo e scientifico.
Espanol :
Un científico + un artista = ¡Un encuentro curioso! Un momento para compartir experiencias, emociones y conocimientos, una actuación original de dúos creativos y científicos.
