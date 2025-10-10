Insolite Kévin

Village-Neuf Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Il y a des profs passionnés, des pédagogues inspirants, des directions engagées, des parents impliqués et des élèves motivants. On ne parlera pas d’eux. On parlera de Kévin. Parce que l’école, pour Kévin, ça n’a pas du tout marché.

Après avoir décomposé, analysé et désacralisé l’orthographe dans leur premier spectacle La Convivialité , Arnaud et Jérôme s’attaquent à l’école. Ils jettent un regard naïf mais documenté sur ses fondements, ses valeurs et ses enjeux. La compagnie Chantal et Bernadette transforme la démarche scientifique en geste artistique, en créant un langage théâtral propre. En collaboration avec des chercheurs, elle stimule l’esprit critique du public en confrontant opinions et faits.

Quand on parle d’école, on parle toujours du poisson qui s’est échappé… mais jamais du filet.

De et avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron

Compagnie Chantal & Bernadette

Production Habemus Papam .

Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est

