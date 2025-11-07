Insolite Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Insolite

Place des Droits de l’Homme Insolite Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-12 17:00:00

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-15 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-22

L’Embarcadère accueille une exposition où le noir et blanc sublime l’insolite.

Entre ombres et lumières, les œuvres dévoilent des lieux oubliés et mystérieux usines abandonnées, ruelles secrètes, architectures énigmatiques… Un voyage artistique mêlant émotion, poésie et contraste.

L’exposition invite à voir autrement, à ressentir différemment.

Plongez dans l’étrange… en noir et blanc.

Exposition réalisée par les élèves de la galerie Mireille Kazmine.

Des ateliers interactifs seront animés par Mireille Kazmine, artiste peintre, art-thérapeute. .

Place des Droits de l’Homme Insolite Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

