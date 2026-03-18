Insolites Projections à la Micro-Folie Avril 2026 Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Insolites Projections à la Micro-Folie Avril 2026 Chéray Saint-Georges-d’Oléron mardi 7 avril 2026.
Insolites Projections à la Micro-Folie Avril 2026
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 15:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
L’équipe de la médiathèque municipale propose une série de projections à découvrir en famille. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos au 05 46 75 50 14
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English : Insolites Projections à la Micro-Folie April 2026
The Médiathèque Municipale team offers a series of screenings for the whole family to enjoy. Admission free, subject to availability. Further information: 05 46 75 50 14
L’événement Insolites Projections à la Micro-Folie Avril 2026 Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes