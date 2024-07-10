Insomniaques Abbeville

Insomniaques

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Enquêtes sur un silence

Lors de l’écriture d’un livre sur la vie quotidienne des soldats allemands à Rouen sous l’occupation, Jean Michel et Flora, deux habitants de Rouen au sommeil agité, découvrent une photo qui fait dévier leur projet l’une des rares traces d’un massacre de Tirailleurs et de civils noirs qui a eu lieu le 9 juin 1940, à l’arrivée de l’armée allemande dans la ville. Le massacre, oublié pendant des dizaines d’années est remis en lumière, petit à petit, par l’enquête qu’ils mènent avec méthode. En se confrontant à une stratigraphie faite de matières évocatrices, trois interprètes au plateau dévoilent, couche après couche, entre mots, images et percussions, comment l’Histoire est écrite ou tue. Insomniaques part à la rencontre de nos fantômes et des causes politiques de nos insomnies.

Spectacle en partenariat avec Le Tas de Sable-Chés Panses Vertes

Enquêtes sur un silence

Lors de l’écriture d’un livre sur la vie quotidienne des soldats allemands à Rouen sous l’occupation, Jean Michel et Flora, deux habitants de Rouen au sommeil agité, découvrent une photo qui fait dévier leur projet l’une des rares traces d’un massacre de Tirailleurs et de civils noirs qui a eu lieu le 9 juin 1940, à l’arrivée de l’armée allemande dans la ville. Le massacre, oublié pendant des dizaines d’années est remis en lumière, petit à petit, par l’enquête qu’ils mènent avec méthode. En se confrontant à une stratigraphie faite de matières évocatrices, trois interprètes au plateau dévoilent, couche après couche, entre mots, images et percussions, comment l’Histoire est écrite ou tue. Insomniaques part à la rencontre de nos fantômes et des causes politiques de nos insomnies.

Spectacle en partenariat avec Le Tas de Sable-Chés Panses Vertes .

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Investigating a silence

While writing a book about the daily life of German soldiers in Rouen during the Occupation, Jean Michel and Flora, two restless sleepers from Rouen, discover a photo that throws their project off course: one of the rare traces of a massacre of Tirailleurs and black civilians that took place on June 9, 1940, when the German army arrived in the city. The massacre, forgotten for decades, is gradually brought to light by their methodical investigation. By confronting a stratigraphy made of evocative materials, three performers on stage reveal, layer after layer, between words, images and percussion, how History is written or killed. Insomniaques sets out to encounter our ghosts and the political causes of our insomnia.

Show in partnership with Le Tas de Sable-Chés Panses Vertes

German :

Ermittlungen zu einem Schweigen

Als Jean Michel und Flora, zwei unruhig schlafende Einwohner von Rouen, ein Buch über den Alltag der deutschen Soldaten in Rouen während der Besatzungszeit schreiben, entdecken sie ein Foto, das ihr Projekt ins Wanken bringt: eine der wenigen Spuren eines Massakers an Tirailleurs und schwarzen Zivilisten, das am 9. Juni 1940 stattfand, als die deutsche Armee in die Stadt einmarschierte. Das jahrzehntelang vergessene Massaker wird durch die Ermittlungen, die sie methodisch durchführen, nach und nach wieder ans Licht gebracht. Indem sie sich mit einer Stratigraphie aus suggestiven Materialien konfrontieren, enthüllen drei Darsteller auf der Bühne Schicht um Schicht, zwischen Worten, Bildern und Schlagzeug, wie Geschichte geschrieben oder getötet wird. Insomniaques begibt sich auf die Suche nach unseren Geistern und den politischen Ursachen unserer Schlaflosigkeit.

Aufführung in Partnerschaft mit Le Tas de Sable-Chés Panses Vertes

Italiano :

Indagine su un silenzio

Mentre scrivono un libro sulla vita quotidiana dei soldati tedeschi a Rouen durante l’occupazione, Jean Michel e Flora, due sonnolenti abitanti di Rouen, si imbattono in una foto che manda fuori strada il loro progetto: una delle rare tracce di un massacro di Tirailleurs e civili neri avvenuto il 9 giugno 1940, quando l’esercito tedesco arrivò in città. Il massacro, dimenticato per decenni, viene gradualmente riportato alla luce dalla loro metodica indagine. Affrontando una stratigrafia fatta di materiali evocativi, tre performer in scena rivelano, strato dopo strato, tra parole, immagini e percussioni, come la Storia viene scritta o uccisa. Insomniaques si propone di incontrare i nostri fantasmi e le cause politiche della nostra insonnia.

Spettacolo in collaborazione con Le Tas de Sable-Chés Panses Vertes

Espanol :

Investigar un silencio

Mientras escriben un libro sobre la vida cotidiana de los soldados alemanes en Ruán durante la Ocupación, Jean Michel y Flora, dos soñolientos habitantes de Ruán, se topan con una foto que desvía su proyecto: uno de los raros vestigios de una matanza de tirailleurs y civiles negros que tuvo lugar el 9 de junio de 1940, cuando el ejército alemán llegó a la ciudad. La masacre, olvidada durante décadas, sale poco a poco a la luz gracias a su metódica investigación. Al enfrentarse a una estratigrafía formada por materiales evocadores, tres intérpretes en escena revelan, capa tras capa, entre palabras, imágenes y percusión, cómo se escribe o se mata la Historia. Insomniaques se propone ir al encuentro de nuestros fantasmas y de las causas políticas de nuestro insomnio.

Espectáculo en colaboración con Le Tas de Sable-Chés Panses Vertes

L’événement Insomniaques Abbeville a été mis à jour le 2024-07-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME