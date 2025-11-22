Insomnies Maison de Pays Nyons
Insomnies Maison de Pays Nyons samedi 22 novembre 2025.
Insomnies
Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
37ème édition du festival des Arts du Conte et de la Parole Contes et rencontres .
Récit théâtre Insomnie par Pepito Mateo
.
Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
37th Contes et rencontres festival of storytelling and the spoken word.
Insomnia by Pepito Mateo
German :
37. Ausgabe des Festivals der Erzählkunst und des Wortes Contes et rencontres .
Erzähltheater Insomnie von Pepito Mateo
Italiano :
37° festival di narrazione e parola Contes et rencontres .
Insomnia di Pepito Mateo
Espanol :
37ª edición del festival Contes et rencontres de cuentacuentos y palabra hablada.
Insomnio de Pepito Mateo
L’événement Insomnies Nyons a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale