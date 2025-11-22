Insomnies Maison de Pays Nyons

Insomnies

Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons Drôme

Tarif : 12 EUR

Date :

2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

37ème édition du festival des Arts du Conte et de la Parole Contes et rencontres .

Récit théâtre Insomnie par Pepito Mateo

.

Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

37th Contes et rencontres festival of storytelling and the spoken word.

Insomnia by Pepito Mateo

German :

37. Ausgabe des Festivals der Erzählkunst und des Wortes Contes et rencontres .

Erzähltheater Insomnie von Pepito Mateo

Italiano :

37° festival di narrazione e parola Contes et rencontres .

Insomnia di Pepito Mateo

Espanol :

37ª edición del festival Contes et rencontres de cuentacuentos y palabra hablada.

Insomnio de Pepito Mateo

