INSPECTEUR BUBULLE Juvignac

INSPECTEUR BUBULLE Juvignac vendredi 7 novembre 2025.

INSPECTEUR BUBULLE

Domaine municipal de Courpouyran Juvignac Hérault

L’autrice juvignacoise Ambre-Oxana Beguet et la compagnie Kérosène donnent rendez-vous au public pour la représentation d’Inspecteur Bubulle, une comédie surréaliste qui met en lumière le tragique du burn-out.

À voir le vendredi 7 novembre à 20h, sur les planches de la salle Maria Callas.

C’est l’histoire d’un burn-out, d’un poisson en pleine rupture amoureuse, qui ne veut plus tourner en rond dans son bocal comme d’autres dans leurs bureaux et qui clame tout haut Mon désir, c’est de vivre la vie que je me suis imaginée.

Lauréate du concours Désir de la maison d’édition Je Vous Aime, cette pièce portée par un texte ardent prend plaisir à croiser humour noir, fragilité humaine et désir de libération.

Metteuse en scène, autrice et comédienne, la juvignacoise Ambre-Oxana Beguet revient sur la scène de Maria Callas après avoir brûlé ses planches quand elle était élève à l’École municipale de théâtre Nadia et Lili Boulanger.

La compagnie Kérosène, dont elle est la directrice artistique, est une jeune compagnie de théâtre émergente dont le travail est qualifié de organique, poétique, absurde et révolté ! .

Réservation conseillée (places limitées)

culture@juvignac.fr

Tout public .

Domaine municipal de Courpouyran Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 42 42 culture@juvignac.fr

English :

Juvignac author Ambre-Oxana Beguet and the Kérosène company invite audiences to a performance of Inspecteur Bubulle, a surrealistic comedy that sheds light on the tragedy of burn-out.

German :

Die Autorin Ambre-Oxana Beguet aus Juvignac und die Theatergruppe Kérosène laden das Publikum zur Aufführung von Inspektor Bubulle ein, einer surrealistischen Komödie, die die Tragik von Burn-out beleuchtet.

Italiano :

La drammaturga di Juvignac Ambre-Oxana Beguet e la compagnia Kérosène invitano il pubblico alla rappresentazione di Inspecteur Bubulle, una commedia surreale che mette in luce la tragedia del burn-out.

Espanol :

La dramaturga de Juvignac Ambre-Oxana Beguet y la compañía Kérosène invitan al público a la representación de Inspecteur Bubulle, una comedia surrealista que pone de relieve la tragedia del agotamiento.

