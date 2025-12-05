Inspiration Cezanne ; couleurs de Provence Aix-en-Provence

Inspiration Cezanne ; couleurs de Provence

Vendredi 9 octobre 2026 de 9h à 18h. Centre ville d’Aix et La montagne Sainte-Victoire Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 190 – 190 – 190 EUR

2026-03-20 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-19 2026-09-18 2026-10-09

Expérience unique et prestigieuse peignez la Provence durant une journée sur les traces de Cezanne. Lieux mythiques, lumière éclatante, savoir-faire d’artistes locaux font de cet atelier un voyage d’exception.

Sous la lumière douce de Provence, les objets du quotidien prennent vie. Guidés par l’esprit de Cezanne, vous explorerez l’équilibre des formes et la magie des couleurs, dans une atmosphère où chaque coup de pinceau devient poésie.



Le carnet de voyage et couleurs au vent, laissez-vous guider jusqu’à 13h dans l’univers lumineux qui inspira Cezanne. Entre croquis, aquarelles et conseils personnalisés, vous apprendrez à capter l’essence de la Provence et repartirez avec des pages uniques de votre carnet.



D’eau et d’ocre.

À 14h après une pause déjeuner, nous vous retrouvons à la fontaine murmurante des prêcheurs, située près de la place des Prêcheurs, à proximité de l’Hôtel de Gras. Ruelles pavées et façades dorées par le soleil… dans la vieille ville d’Aix-en-Provence, qui devient un écrin vivant. Crayons et aquarelles à la main, vous capturerez l’essence de cette cité élégante, entre éclats d’eau et monuments chargés d’histoire. .

Centre ville d’Aix et La montagne Sainte-Victoire Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 75 70 81 80 paulcezanneacademy@gmail.com

A unique and prestigious experience: spend a day painting Provence in the footsteps of Cezanne. Legendary locations, dazzling light, and the expertise of local artists make this workshop an exceptional journey.

