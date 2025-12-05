INSPIRATION DONJON GALERIE 21 Toulouse

INSPIRATION DONJON

Le Club des Ambassadeurs de Toulouse présente “Inspiration Donjon”, une exposition inédite réunissant 17 artistes français et internationaux, à découvrir à la Galerie 21.

Née dans le cadre des célébrations des 500 ans du Donjon du Capitole, cette exposition vous invite à explorer un monument emblématique à travers le regard de créateurs engagés dans le rayonnement culturel de la ville les Ambassadeurs de Toulouse.

Un projet artistique né au cœur du Donjon “Inspiration Donjon” a été inauguré le 2 octobre 2025, lors d’une soirée exceptionnelle organisée directement dans le Donjon du Capitole, transformé pour l’occasion en un véritable écrin de création. Les 17 artistes y ont présenté pour la première fois leurs œuvres originales inspirées de ce monument qui abrite l’Office de Tourisme depuis plus de 80 ans.

Les 17 artistes AFAT, AHPY, BEGUINART, CEET, GARRIGUE, GRASSET, LANGLADE, MAGNES, MALLARD, AZZARO, BAKOTA, HENNEQUIN, IMASHEV, LANGLOYS, PLACES, SOULETTE et YOU viennent de France, d’Allemagne, du Canada, de Pologne, des États-Unis ou du Kazakhstan. Peintres, sculpteurs, graffeurs, photographes, stylistes, illustrateurs ou poètes, confirmés ou émergents, ils partagent tous un lien profond avec Toulouse et s’engagent, chacun à leur manière, dans son rayonnement culturel.

À la Galerie 21, l’exposition trouve un nouvel écrin grâce à la galeriste Sylvie Amigo-Soulet, récemment devenue Ambassadrice de Toulouse.

Un fil rouge puissant traverse l’ensemble des œuvres la dualité du Donjon, entre Visible et Invisible. Le Visible, c’est son architecture de fortification, sa présence massive, sa silhouette immédiatement reconnaissable. L’Invisible, ce sont les souvenirs enfouis, les traces du passé, les récits de liberté et de confinement, les vibrations silencieuses accumulées au fil de cinq siècles.

“Inspiration Donjon” est bien plus qu’une exposition c’est un hommage vibrant à Toulouse et à ses habitants. Comme le rappelle l’équipe du Club des Ambassadeurs, chacun entretient un lien intime avec le Donjon un souvenir, une première visite, une image familière –, et l’exposition invite à redécouvrir cet attachement collectif à travers la sensibilité des artistes. .

