Inspiration Jardin Edition Automne Saint-Parres-aux-Tertres

Inspiration Jardin Edition Automne

46 bis avenue du Général de Gaulle Saint-Parres-aux-Tertres Aube

Tarif : – – Eur

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

Les créateurs



> Audrey Mondolot Poétique brocante

> Chnatal Deroin Vases en céramique

> Marie-Bénédicte Laurenté Bois tourné

> Ségolène Laurenté Cuisine de plantes sauvages

> Simone Francq Sortie d’atelier

> Annie Sorrel Photographe la survie des Rebaris

> Hélène Hurpep Paysagiste

> François Disle Tout un monde

> Marilou Aubert Fimoteuse

> Marie-Jeanne Herbillon Entre parenthèses



Entrée Gratuite. .

46 bis avenue du Général de Gaulle Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est +33 6 80 35 40 24

