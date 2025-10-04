Inspiration Jardin Edition Automne Saint-Parres-aux-Tertres
Inspiration Jardin Edition Automne Saint-Parres-aux-Tertres samedi 4 octobre 2025.
Inspiration Jardin Edition Automne
46 bis avenue du Général de Gaulle Saint-Parres-aux-Tertres Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
Les créateurs
> Audrey Mondolot Poétique brocante
> Chnatal Deroin Vases en céramique
> Marie-Bénédicte Laurenté Bois tourné
> Ségolène Laurenté Cuisine de plantes sauvages
> Simone Francq Sortie d’atelier
> Annie Sorrel Photographe la survie des Rebaris
> Hélène Hurpep Paysagiste
> François Disle Tout un monde
> Marilou Aubert Fimoteuse
> Marie-Jeanne Herbillon Entre parenthèses
Entrée Gratuite. .
46 bis avenue du Général de Gaulle Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est +33 6 80 35 40 24
