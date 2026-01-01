« Inspiration.s Awards 2025 », visibilise la diversité

Chaque année est élue the « inspiration » : des personnalités ou structures qui œuvrent à la visibilité de la diversité.

Pour cette 2e année, on élit des personnes dans des catégories différentes : FEMMES, LGBTI+, RACISÉ.E.S et HANDI-VALIDE.

Chaque prix est en hommage à un concept ou une personnalité (historique ou actuelle ) inspirante .

Programme :

Inspiration.s awards édition, 22 janvier 2026, Hôtel de Ville de Paris.

Présenté par Amourose, Theolexxy Anderson et QUEEN Kevhoney Scarlett .

– Ouverture des portes : 16h00

– Début du show : 16h30

– Début de la cérémonie : 17h

– Fin de la cérémonie : 19hr

– Cocktail : 19hr

– Fermeture : 21h

Le programme sera ponctué de temps forts avec des cadeaux à gagner, une projection et la participation d’artistes divers tels que Jaydena, Debbie Sparrow, Melody williams et d’autres guests.

Ce projet évoque que « la diversité n’est pas une tendance mais une réalité. Parce que la représentation juste sauve, inspire et transforme. Et parce que celles et ceux qui œuvrent pour la visibilité méritent d’être vus, entendus et célébrés ».

INSPIRATION.S AWARDS 2, La cérémonie qui visibilise les talents issus de la diversité. Célébrez celles et ceux qui inspirent et brillent par leurs actions et leurs histoires. Soyez inspirés, pour à votre tour inspirer les autres… tout en faisant la fête !

Le jeudi 22 janvier 2026

de 16h00 à 21h00

payant

Billets payants (avec des billets prioritaires) pour financer l’événement.

Toutefois il subsistent des tarifs solidaires (par vague)et des invitations sur concours.

Tarif solidaire 10 euros

Tarif VIP 40 euros

Tarif premium (sur demande)

Public jeunes et adultes.

liberetaparolefr@gmail.com



