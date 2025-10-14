Install Party aux Forges, Forges Lab 42, Saint-Étienne

Install Party aux Forges Jeudi 16 avril, 16h30 Forges Lab 42 Loire

Gratuit/prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T16:30:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T16:30:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00

Le 14 octobre 2025, Microsoft a mis fin aux mises à jour non-payantes de Windows 10 et pousse au passage à Windows 11.

Pour les ordinateurs incompatibles avec Windows 11, cette Install Party propose de conserver son ordinateur et s’affranchir de Windows en le remplaçant par le système Linux. (normalement, on ne s’occupera pas d’ordinateurs sous MacOS lors de cet atelier là)

Prérequis

Une Install Party vous accompagne pour que vous en repartiez avec un nouveau système d’exploitation sur votre machine.

Il faut néanmoins s’y préparer : Il est indispensable de sauvegarder auparavant vos fichiers et données personnelles sur un support externe (clé USB ou disque dur externe) de capacité suffisante.

Plus d’infos et inscriptions sur : https://mobilizon.fabriquedelatransition.fr/events/03ade582-a8ee-4f69-ae64-76429479570a

Forges Lab 42 11 rue Docteur Rémy Annino 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mobilizon.fabriquedelatransition.fr/events/03ade582-a8ee-4f69-ae64-76429479570a »}] [{« link »: « https://mobilizon.fabriquedelatransition.fr/events/03ade582-a8ee-4f69-ae64-76429479570a »}]

Le but de cette rencontre est que les participants repartent avec leur propre ordinateur fonctionnant sous Linux, correctement installé, configuré et équipé des logiciels adéquats.