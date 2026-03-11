Install Party Salle de formation G.I.T.E Limoges
Install Party Salle de formation G.I.T.E Limoges samedi 14 mars 2026.
Install Party
Salle de formation G.I.T.E 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Dans le cadre du mois du Logiciel Libre, profitez d’un moment d’échange pour découvrir les logiciels libres et peut-être installer Linux sur votre ordinateur.
Vous souhaitez donner un second souffle à votre PC portable ou simplement essayer un autre système que Windows ? Nous vous accompagnons pour tester ou installer une distribution Linux sur votre ordinateur. Vos données personnelles devront être sauvegardées avant de venir à la BFM.
Inscriptions au préalable auprès des organisateurs. .
Salle de formation G.I.T.E 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Install Party
L’événement Install Party Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole