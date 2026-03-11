Install Party Salle de formation G.I.T.E Limoges

Install Party

Salle de formation G.I.T.E 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Dans le cadre du mois du Logiciel Libre, profitez d’un moment d’échange pour découvrir les logiciels libres et peut-être installer Linux sur votre ordinateur.

Vous souhaitez donner un second souffle à votre PC portable ou simplement essayer un autre système que Windows ? Nous vous accompagnons pour tester ou installer une distribution Linux sur votre ordinateur. Vos données personnelles devront être sauvegardées avant de venir à la BFM.

Inscriptions au préalable auprès des organisateurs. .

English : Install Party

