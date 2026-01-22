Install Party Linux

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Par les Libristes Bigourdans.

Venez découvrir le monde merveilleux du logiciel libre en installant Linux sur votre ordinateur. L’association des Libristes Bigourdans vient vous présenter les avantages et les possibilités qu’offre ce système alternatif à Windows et Mac OS et vous accompagnera tout au long de l’installation sur votre matériel.

Un moyen de refuser cette obsolescence programmée en installant Linux ! Un système d’exploitation libre développé pour et par la communauté et qui ne sera jamais abandonné.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

English :

By Les Libristes Bigourdans.

Come and discover the wonderful world of free software by installing Linux on your computer. The Libristes Bigourdans association will present the advantages and possibilities offered by this alternative system to Windows and Mac OS, and will guide you through the installation process on your hardware.

A way to refuse programmed obsolescence by installing Linux! A free operating system developed for and by the community, which will never be abandoned.

