Install party Linux sur le campus de Beaulieu Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes

mardi 14 octobre 2025

Mardi 14 octobre, 18h00

Sur inscription

Votre ordinateur ne peut pas passer sous Windows 11 ? Le 14 octobre, offrez-lui une deuxième vie en y installant un système libre !

À partir du 13 octobre, Microsoft n’enverra plus de correctifs de sécurité aux utilisateurs de Windows10. Or, beaucoup d’ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 ne passeront pas sous Windows 11 car ils n’ont pas la configuration minimale requise (processeur, RAM, stockage…). C’est peut-être le cas du vôtre. Votre système sera donc de plus en plus vulnérable aux attaques.

Face à cette situation, quelle solution adopter si vous ne souhaitez pas faire une montée de de version ?

Venir à l’Install Party organisée par les bibliothèques universitaires de l’Université de Rennes et l’association de soutien au logiciel libre Actux le mardi 14 octobre entre 18h et 21h30 sur le Campus de Beaulieu (bâtiment 2)

Vous y trouverez de l’aide et des conseils auprès d’une communauté bienveillante pour remplacer votre système d’exploitation périmé par un système d’exploitation libre basé sur GNU/Linux.

2025-10-14T18:00:00.000+02:00

2025-10-14T21:30:00.000+02:00

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/reservez-votre-creneau-pour-linstall-party

Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine